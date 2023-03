Jelle Engelbosch (N-VA) stapt uit politiek: “Trots op mijn verwezenlijkingen en dankbaar voor gekregen kansen”

Woelige loopbaan

Jelle Engelbosch zetelde sinds 2012 in de gemeenteraad van Sint-Truiden. In 2019 werd hij eerste schepen van de stad om twee jaar later, in 2021, tijdelijk de burgemeestersjerp over te nemen van burgemeester Veerle Heeren die in opspraak kwam door het vaccinatieschandaal. Toen Heeren in september 2022 definitief aankondigde een stap opzij te zetten, werd Engelbosch opnieuw voorgedragen als burgemeester van Sint-Truiden.