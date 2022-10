Jelle Engelbosch (N-VA) neemt afstand van burgemeesterssjerp: “Mijn partner gaf aan dat het tijd is om de handdoek in de ring in te gooien na vier jaar verdachtmakingen”

De beslissing van Jelle Engelbosch komt enkele dagen nadat het auditrapport rond vermeende belangenvermenging bij de aankoop van een stuk grond tot bij de Truiense gemeenteraadsleden kwam. De oppositie diende in februari 2022 een klacht in bij Audit Vlaanderen omdat Engelbosch een perceel woonuitbreidingsgebied van de kerkfabriek van Velm ruim onder de gangbare marktprijs gekocht had. Bovendien kon hij als schepen de werkelijke waarde van de grond beter beter inschatten, stelde Vooruit. Uit verschillende hoeken klonk afgelopen vrijdag dat de resultaten ‘vernietigend’ waren voor de waarnemend burgemeester. Engelbosch zelf hield — en houdt nog steeds — zijn onschuld staande.

Geen schuldbekentenis

“Vandaag heb ik in het belang van de inwoners van Sint-Truiden beslist om mijn ontslag in te dienen als schepen en (waarnemend) burgemeester van de stad. Ongetwijfeld zullen sommigen daarin een schuldbekentenis willen vinden, hetgeen het in geen geval is”, zegt Engelbosch.

“De afgelopen dagen heb ik moeten vaststellen dat er tegen mij een intentieproces in en door bepaalde media wordt gevoerd zonder enige objectieve kans op verdediging. Meerdere gemeenteraadsleden citeren bovendien bepaalde stukken uit het auditrapport en laten bewust andere fragmenten achterwege”, klinkt het.

Zo liet oppositiepartij Vooruit vrijdag weten dat uit het auditrapport bleek dat Jelle Engelbosch ‘een gebrek aan integer en transparant gedrag getoond heeft en op drie plaatsen de deontologische code schond’. Toch liet Engelbosch weten dat hij gelooft nog steeds recht in zijn schoenen te staan.

Moegestreden

“Vier jaar lang word ik al aangevallen en voortdurend verdacht gemaakt. Ik ben op een punt gekomen dat ik moegestreden ben. Bovendien werd door die verdachtmakingen de druk op mijn gezin te groot. Na de insinuaties van afgelopen vrijdag gaf mijn partner zelfs aan dat het nu tijd is om de handdoek in de ring in te gooien. Bovendien wil ik mijn partij en de vele mandatarissen en vrijwilligers in Limburg niet langer meesleuren in dit negatieve verhaal. Ook uit respect voor hen en hun engagement neem ik deze beslissing.”

“De komende periode wil ik vooral gebruiken om in alle rust mijn naam te zuiveren. Ik neem afscheid van mijn positie als schepen, maar blijf achter de schermen wel actief binnen N-VA. Of ik in de gemeenteraad nog een plek zal innemen, moet ik nog beslissen. Dat is momenteel geen prioriteit, al hoop ik dat ik er volgende week de kans zal krijgen om in een open zitting het rapport van Audit Vlaanderen te bespreken. Ik heb intussen aan de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om die zitting niet achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Enkel zo krijg ik een eerlijke kans om beweringen te weerleggen. Ik blijf herhalen dat ik recht in mijn schoenen sta.”

Toekomst

Hoe het nu verder moet met die stad en wie de nieuwe burgemeester wordt, is niet duidelijk. “Enerzijds zullen er gesprekken volgen binnen de partij, maar ook de meerderheid zal weer moeten samenzitten om op termijn een nieuwe burgemeester aan te duiden”, besluit Engelbosch.

