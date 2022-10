Jelle Engelbosch (N-VA) is nieuwe burgemeester van Sint-Truiden

Lees meer over de politieke saga rond Veerle Heeren in ons dossier.

Engelbosch droeg de sjerp al tijdelijk als waarnemend burgemeester. Drie weken geleden, toen Veerle Heeren een stap opzij zette als burgemeester, nam Engelbosch de taak als eerste schepen opnieuw op zich. De bevoegdheden van Engelbosch als schepen worden overgenomen door Ingrid Kempeneers (CD&V) die terugkeert naar het schepencollege en Veerle Heeren al verving als burgemeester tijdens haar vaccinatieschorsing. De functie van eerste schepen is weggelegd voor Hilde Vautmans (Open VLD).

Genoeg vertrouwen

De fractieleden van de huidige coalitie CD&V, Open VLD en N-VA hebben er dus voor gekozen om die coalitie verder te zetten. “De raakvlakken tussen de drie partijen en de sterke cohesie zorgen voor een voldoende stevige basis om de ambitieuze beleidsplannen die we in 2018 voorop gesteld hebben verder uit te voeren”, klinkt het. “Drie weken lang hebben we samengezeten en vergaderd over hoe het verder moet in Sint-Truiden. Die gesprekken zijn altijd binnen de huidige coalitie gebleven”, bevestigt de burgemeester. “Tijdens de eerste twee weken ging dat vooral over het vraagstuk ‘Is er nog voldoende vertrouwen?’, maar dat bleek uiteindelijk wel het geval. Pas nadien zijn de functies verdeeld.”

“Het is wel met een gemengd gevoel dat ik het nieuws vandaag aankondig”, gaat Engelbosch verder. “Ik krijg langs alle kanten felicitaties maar op zo’n manier hoopt niemand natuurlijk burgemeester te worden.”

Naast een nieuwe burgemeester en een wissel in het schepencollege, verandert er zo weinig mogelijk volgens het bestuur. “Het beleidsakkoord blijft, enkel de mensen veranderen. “In het belang van onze stad en haar inwoners kiezen we ervoor om de inhoud te laten primeren. De verderzetting van heel wat projecten en strategische dossiers wordt hiermee gegarandeerd. In de eerste plaats gaat dat om de crisissen waarmee we te maken krijgen. De middenstand heeft hulp nodig en ook veel inwoners zitten met financiële problemen door de energiecrisis. Voor hen willen we er zijn. En natuurlijk is het ook belangrijk voor de Truienaars dat de politieke rust zal terugkeren”, zegt burgemeester Jelle Engelbosch.

Crisis

Eerste schepen Hilde Vautmans vult aan: “We moeten vooruit. We zitten midden in een crisis. Onze economie, onze handelaars, onze stad en haar inwoners komen op de allereerste plaats. Er is véél werk aan de winkel. We moeten ondersteuning bieden daar waar mogelijk en zorgen voor een goed sociaal en economisch beleid. Dat is wat nu primeert.”

“Voor de inwoners van Sint-Truiden en de medewerkers van de verschillende stadsdiensten is het belangrijk dat de rust in de organisatie en onze stad terugkeert. Als schepen zal ik opnieuw mijn schouders zetten onder de vele projecten én de dagdagelijkse bekommernissen van de Truienaren behartigen. We blijven ons inspannen om van Sint-Truiden een aangename, warme stad te maken.” stelt schepen Ingrid Kempeneers.

Audit

Niemand van de kandidaten om de burgemeesterssjerp over te nemen, bleek de afgelopen weken een onbeschreven blad. Naar burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) loopt momenteel een onderzoek van Audit Vlaanderen. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.