Jean-Paul viert 65ste verjaardag, maar staat nog wekelijks op het voetbalveld: “Onze ploeg gaat nog eerder stoppen dan dat ik mijn schoenen aan de haak hang”

Lasser riskeert 21 maanden cel voor wietplanta­ge met 700 planten: “Leek een leuke bijverdien­ste om woningreno­va­tie te betalen”

Bij een lasser uit Riemst is er een cannabisplantage met 700 planten gevonden. Hij zette de plantage op in een achterbouw van zijn woning, als ‘leuke bijverdienste’. Dat komt hem nu met een celstraf en boete mogelijk duur te staan. “Dit is het echt niet waard geweest”, zuchtte de man voor de strafrechter.