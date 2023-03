Jaar na zware brand heropent restaurant Vleesgegroet op site van ‘t Veilinghuis: “Naast brasserie en feestzalen hebben we nu ook een écht grillrestaurant”

handbal Aiko Schepkens en HB Sint-Trui­den willen scalp van KTSV Eupen in bekerfina­le: “We snakken naar een prijs”

Zaterdagmiddag 1 april 2023 bijten de dames van HB Sint-Truiden en KTSV Eupen de spits af om 13 uur met hun finale voor de beker van België. Succescoach Jo Delpire keerde terug naar het Truiense vertrouwde nest om prijzen te pakken. De meisjes van Sint-Truiden staan op de eerste plaats in de play-offs voor de titel in eerste nationale. Tegenstander KTSV Eupen volgt in hun zog op één puntje. We krijgen dus ongetwijfeld een spannende bekerfinale.