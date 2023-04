Is uittocht illegale rave begonnen? “Nog 3.000 feestvierders, laatste grote groep troept samen aan één podium”

“Dat dit nu zou doorgaan, weet ik al zes maanden. De locatie kennen we sinds vrijdag”: zo verliep dag twee op de illegale rave in Sint-Trui­den

“Groggy lagen ze op straat, mevrouw, na 24 uur vol drank en drugs” Dat krijgen we te horen van de buren, na nacht twee van de illegale rave in Brustem. Terwijl burgemeester en provincie melding maken van 10.000 ‘festivalgangers’ en vooral nadenken hoe ze dit feest zo veilig én zo snel mogelijk kunnen laten uitdoven, gaat het gedreun verder. “Eigenlijk zou niemand hier last van mogen ondervinden. Dat opzet is serieus mislukt”, zegt een West-Vlaming, de nog minst vreemd klinkende exoot in een feest met Roemenen, Grieken, Duitsers en Italianen.