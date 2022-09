INTERVIEW. Jelle Engelbosch wordt tijdelijk burgemeester na Veerle Heeren-schandaal, terwijl er ook onderzoek naar hem loopt: “Nee, ik heb niets te vieren”

Hasselt Hasselt viert 135-jarig bestaan van stokerij Fryns met boek, driedelige expo en geurkunst: “Prachtige bevesti­ging van onze ambacht en vakman­schap”

De Hasseltse stokerij ‘Fryns Distillery’ bestaat 135 jaar en dat laten de stedelijke musea niet aan zich voorbij gaan. Zo loopt er vanaf zaterdag een driedelige expo over de vijf generaties Fryns in Bibliotheek Hasselt Limburg, Het Stadsmus en het Jenevermuseum. Ook verschijnt er een boek over de jeneverstokers én voorziet kunstenaar Peter de Cupere geurkunst ter ere van de familie, gemaakt van niet minder dan...120 kilogram jeneverbes.

23 september