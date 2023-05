INTERVIEW. Gouverneur Jos Lantmeeters (59) na grootste rave in ons land: “Alles opgeteld riskeren organisatoren redelijk zware straffen”

Waals gezin krijgt 70 snelheids­boe­tes in één maand door trajectcon­tro­le in Gingelom: “Woensdag haalde ik er wéér 20 uit de bus”

De trajectcontrole op de N755 tussen de Hoogstraat en de Abdijstraat in Gingelom blijft de gemoederen beroeren. Het gezin van Anne uit Hannuit is op twintig dagen tijd maar liefst 70 keer geflitst. Dat meldt Sudinfo. Begin april kregen verschillende Gingelomenaren nog een stapel snelheidsboetes in de bus nadat de trajectcontrole pas geactiveerd was. “We zijn met een half dozijn slachtoffers, maar ik ben de grote winnaar”, zegt Anne, die ook het totaalbedrag dat ze moet ophoesten vertelt.