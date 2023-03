In Sint-Truiden zwaarbewolkte ochtend

Kaarsen gieten of dromenvan­gers maken? Creatieve vrouwen achter CO.llab73 leren het je voortaan in Sint-Trui­den

Een half jaar geleden maakten Bo, Katrien en Katya van hun coronahobby hun werk in conceptstore CO.llab73. Intussen gaat het snel voor het creatieve team want hun zaak verhuisde naar een groter pand aan de overkant van de Luikerstraat in Sint-Truiden én de drie vrouwen starten binnenkort met workshops.