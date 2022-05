IN BEELD. Zomerbar ‘Jardin du Commandeur’ opent morgen in Kasteel van Ordingen: “Geen feestjes tot ‘s nachts, maar gezellig samenzijn in een prachtige omgeving”

Sint-TruidenDe Velmse Bloesembar is nog maar net gesloten, of de zomerbar staat al klaar. Vanaf morgen zijn Truienaars, bezoekers en toeristen welkom bij de gezellige ‘Jardin du Commandeur’ aan het Kasteel van Ordingen. Horecaondernemer Jerome Fontaine en zijn team ontfermen zich over het fijne ontvangst met een hapje, een drankje en een toplocatie terwijl de gasten en de zon er moeten zorgen voor de perfecte zomersfeer.

Naast de eerste ster voor Aurum by Gary Kirchens, het gastronomisch restaurant in Kasteel van Ordingen, pakt de toplocatie morgen uit met de opening van de vernieuwde zomerbar. De drank staat koud, de decoratie wordt nog tot in de puntjes verzorgd, zo’n 500 stoelen en zetels staan klaar en aan de playlist wordt een laatste hand gelegd: Jardin du Commandeur is er klaar voor. Na een eerste succesvolle editie vorig jaar, neemt horecaondernemer Jerome Fontaine het roer over samen met vaste waarde Ruben Robeyns. “Vorig jaar hadden we pech met het weer, maar dit jaar gaat de zon gegarandeerd schijnen in Ordingen”, klinkt het.

Volledig scherm Jerome Fontaine. © Mine Dalemans

“We zitten hier op een prachtige locatie waar we het geluk hebben om heel wat toeristen te mogen verwelkomen", vertelt Jerome. “Daar willen we dan ook vooral op inspelen. Geen DJ’s of feesten tot in de late uurtjes, Jardin du Commandeur is er voor gezinnen met kinderen, fietsers die het kasteel passeren of toeristen die komen genieten van het prachtige Haspengouw.”

Evenementen

Voor de sportievelingen wordt elke woensdag een fietsevenement georganiseerd, de Jardin Privé biedt grotere groepen de mogelijkheid om in alle rust samen te komen en voor de hondenbaasjes staat een gezellige wandeling met randanimatie op de agenda. De openluchtcinema ten slotte, zet de zomer eind juni feestelijk in, in een wondermooie omgeving.

Jardin du Commandeur opent woensdag 25 mei om 11 uur en blijft de hele zomer lang, tot en met 4 september geopend. Maandag en dinsdag is de zomerbar gesloten, maar ook op feestdagen kan je er terecht. Meer info vind je op www.jardinducommandeur.be.

Volledig scherm Jardin Du Commandeur © Mine Dalemans

Volledig scherm Jardin Du Commandeur © Mine Dalemans

Volledig scherm Jardin Du Commandeur © Mine Dalemans

Volledig scherm Jardin Du Commandeur © Mine Dalemans

Volledig scherm Jardin du Commandeur. © Mine Dalemans