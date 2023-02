IN BEELD. Tom Herck opent permanente exporuimte in Kasteel van Ordingen: “Hier wordt kunst laagdrempelig”

“Noem het een officiële samenwerking”, vertelt Tom Herck. Eerder ging Herck in de kelder van het kasteel al aan de slag met graffiti en herinneringen aan zijn grootmoeder die ooit een bordeel uitbaatte in Brustem. Wie een beetje zoekt, vindt op de muren van de gang tussen het hotel en wellness immers de namen van Truiense bordelen terug.

“Met die graffitimuur hebben we de drempel om kunst te beleven, kunnen verlagen. De muur is heel toegankelijk en dat willen we nu ook creëren in de nieuwe exporuimte in het kasteel van Ordingen. Gasten van het hotel kunnen er een kijkje gaan nemen en mijn werk ontdekken, maar het kan evengoed andersom”, zegt Tom Herck. “Mijn atelier ligt vlakbij het hotel, maar is niet ideaal om gasten te ontvangen. Voortaan stuur ik hen dus met plezier naar het kasteel van Ordingen.”