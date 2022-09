IN BEELD. Sportievelingen ontdekken Sint-Truiden al lopend tijdens Monumentenrun

Mijntelco Deze operatoren geven studenten meer dan 50 procent korting op hun interne­tabon­ne­ment

Start je het nieuwe academiejaar binnenkort op kot? Dan geniet je als student bij verschillende operatoren korting op je internetabonnement. Het enige dat je nodig hebt, is een officiële studentenkaart en een mailadres van je hogeschool of universiteit. Evengoed kies je voor een prijsbreker als operator. Die beslissing neem je best op basis van je persoonlijk gebruik. Mijntelco.be zet de belangrijkste mogelijkheden voor je op een rij.

14 september