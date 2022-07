IN BEELD. Museum De Mindere stelt 240 middeleeuwse én hedendaagse heiligenprentjes tentoon met expo ‘Sweet Devotion’

Sint-TruidenIn maart ging het Truiense museum De Mindere nog op zoek naar creatieve zielen om hun volgende expo kleur te geven. Zo’n 300 kunstenaars gingen aan de slag met heiligenprentjes van vroeger en nu en creëerden zo samen de expo ‘Sweet Devotion’. Het resultaat is nog tot 15 november 2022 te bewonderen in de Minderbroederskerk.

Wie de kerk binnenwandelt, kan er niet omheen: een statige muur vol met helden van vroeger en nu. Dat is ‘Sweet Devotion’. Uit de 300 inzendingen door hedendaagse kunstenaars, selecteerde het museum 240 devotieprentjes die een plekje krijgen op de grote muur. Componist Ludwig van Beethoven, rockzangeres P.J. Harvey en kunstschilderes Frida Kahlo worden voor de gelegenheid heiligen, afgebeeld op tekeningen, schilderijtjes en collages met originele titels ‘Champagne in the morning’, ‘Vrijheid in je hoofd’, ‘Where is my diamond’. Elk devotieprentje krijgt een woordje uitleg over het verhaal van de kunstenaar en zijn werk.

Middeleeuwse heiligenprentjes

Geïnteresseerden in de authentieke, middeleeuwse devotieprentjes, moeten op de lange, roze loper zijn die in de Minderbroederskerk uitgerold is. Een selectie uit de 3.500 17de eeuwse devotieprentjes uit Antwerpen die museum De Mindere bewaart, leert bezoekers bij over de fascinerende geschiedenis van de kaartjes. Sommige van de middeleeuwse kaartjes ogen opvallend modern en verbergen unieke pareltjes van graveerkunst.

Volledig scherm Sweet Devotion expo in Sint-Truiden. © Karolien Coenen

‘Sweet Devotion’ heeft nog vanalles in petto voor bezoekers. Creatievelingen kunnen in een atelier zelf een eigen heiligenprentje drukken, voor de kinderen is er een ‘kauwgommenkinderzoektocht’ en een instagramwall nodigt je uit om een ‘sweet ‘verhaal te posten om zo een prijs te winnen. Bovendien kan je ter in de Minderbroederskerk op je favoriete hedendaagse devotieprentje stemmen en mee bepalen wie de publieksprijs wint. In het najaar staan er drie lezingen met gerenommeerde sprekers uit binnen-en buitenland op het programma.

De gratis expo ‘Sweet Devotion’ is nog tot en met 15 november 2022 van dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 17 uur te bezichtigen.

