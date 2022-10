IN BEELD. 1.500 leden van jeugdbewegingen genieten van ontbijt in stadspark

Sint-Truiden Iconisch reisbureau ‘De Witte Merel' gesloten na mogelijke oplichting van klanten: “Tot twee keer toe bleken we zelfs niet op de passagiers­lijst te staan”

Het gerenommeerde reisbureau De Witte Merel zit in moeilijk vaarwater. Verschillende klanten voelen zich opgelicht door de nieuwe eigenares en dienden al klacht in bij de politie. “De afgelopen week werden we bijna depressief”, klinkt het bij een van de gedupeerden. “We hadden zó uitgekeken naar die reis om dan uiteindelijk naar de politie te moeten: klacht indienen, dossier opstellen, telefoontjes doen en vooral hopen dat we ons geld nog terugkrijgen.”

