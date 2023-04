Illegale rave gaat tweede nacht in: “Volk blijft precies toestromen”

Illegale rave met 5.000 aanwezigen zou nog doorgaan tot maandag: “Ook al wat wagens beschadigd en palletten in brand gestoken”

Op het verlaten militair domein in Kerkom (Sint-Truiden) is sinds middernacht een illegale ‘rave party’ aan de gang. Er zouden naar schatting 5.000 mensen aanwezig zijn en het dansfeest zou nog tot maandag doorgaan. Volgens ooggetuigen staan er honderden auto’s en mobilhomes op het domein. “We horen de muziek bonken tot binnen”, klinkt het bij de buren. Door de massale toestroom van jongeren en de grootte van het terrein is het onmogelijk om in te grijpen.