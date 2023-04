Illegale rave aan de gang op militair domein in Kerkom: “We zijn hele nacht wakker geweest”

Het Vinne zet in op natuurbele­ving op maat van gezinnen

Het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw opende al het toeristische seizoen op 1 april. Dit jaar bruist de Vinnehoeve van het leven met maandelijkse marktjes. Voor de hoeve werd een paviljoen gebouwd, een plek om af te spreken of om even te schuilen. Voor de hoeve, en goed zichtbaar vanaf het terras van de bistro werd een nieuwe speeltuin aangelegd.