Iedereen zou hier 100 jaar worden, nu ligt droom van Triamant aan diggelen: “Een warme welkom heb ik nooit gehad”

Slechte wifi op reis? Dit moet je weten over het gebruik en de risico's van mobiele hotspots

Wil je af en toe je e-mails checken op je laptop terwijl je op reis bent, of de kinderen bezighouden als het regent op je vakantiebestemming? En heb je daar geen - of ondermaatse - wifi, maar wel mobiel internet op je smartphone? Dan kan je die tijdelijk tot een mobiele hotspot omtoveren. Daarbij moet je wel een aantal zaken in het achterhoofd houden. Mijntelco.be overloopt ze.