Huiszoeking bij Truiense journalist Dirk Selis (46) in onderzoek naar lek Veerle Heeren: “Meteen duidelijk gemaakt aan speurders dat ik bronnen niet prijsgeef”

“Omstreeks 18 uur kreeg ik een telefoontje van de federale gerechtelijke politie en de Federal Computer Crime Unit met de vraag of ik me naar mijn appartement in Sint-Truiden wilde begeven”, vertelt journalist Dirk Selis. Hij ontving screenshots uit het reservatiesysteem waaruit blijkt dat burgemeester Veerle Heeren al in maart haar coronaprik ontving, terwijl ze normaal nog lang niet aan de beurt was. De speurders kregen de opdracht om uit te zoeken van wie Dirk Selis deze informatie kreeg. “Maar ik ga in geen geval mijn bronnen prijsgeven”, benadrukt Selis. “De speurders waren vriendelijk en de huiszoeking gebeurde in alle sereniteit, maar ik maakte hen meteen duidelijk dat ik een beroep doe op het journalistieke bronnengeheim.”