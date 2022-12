Honderden klanten schuiven aan voor nieuwe Jumbo in Brustem

Hechtel/Pelt/Helchteren Pedofiel (57) betast jonge meisjes in zwembad en verleidt hen via chat: “Soms valt mijn controle weg”

Een 57-jarige pedofiel die in 2012 al zes jaar cel kreeg, werd in 2019 opnieuw betrapt met een grote collectie kinderporno. De vijftiger uit Hechtel betastte ook jonge meisjes in openbare zwembaden en verleidde hen via chat door zich als 16-jarige jongen voor te doen. “Als IT-er kostte me dat niet veel moeite”, gaf de vijftiger voor de strafrechter toe. Zijn bekentenis bleef niet zonder gevolg.

