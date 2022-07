Hondenaanval bij kind (6) in Sint-Truiden is volledig gefilmd: “Belangrijk voor therapeuten die gedrag van het beest moeten inschatten”

Sint-TruidenDe hondenaanval waarbij een kind (6) uit Sint-Truiden ernstig gewond raakte, is volledig gefilmd door bewakingscamera’s. De pocket bully was niet aangelijnd toen hij door de fonteinen aan de Groenmarkt liep en een kind in in het gezicht beet. De beelden werden opgevraagd bij de stad en overgemaakt aan de gedragstherapeuten die moeten oordelen over de toekomst van de hond. “Ik wacht het onderzoek af, maar ik weet niet of de baasjes capabel zijn om een hond op te voeden”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V).