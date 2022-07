Hond krijgt tweede kans nadat hij kindje (6) beet, maar mag (nog) niet terug naar baasje: “Thor is als een zoon voor mij... Dit was mijn fout”

Sint-TruidenThor, de hond die eerder deze week een kind van 6 jaar in het aangezicht beet, krijgt geen spuitje. Volgens gedragstherapeuten is er niets dat wijst op consequent agressief gedrag, en had de pocket bully simpelweg aangelijnd moeten zijn. Iets wat zijn baasje ook erkent, al is het maar de vraag of hij Thor nog terugkrijgt.

De pocket bully kon eerder deze week vrij rondlopen op de Groenmarkt in Sint-Truiden, zonder leiband. En dat liep dus helemaal fout: Thor beet een kind dat in de fontein aan het spelen was. Het slachtoffertje, een jongen van 6 jaar, kreeg meer dan twintig hechtingen in zijn wang en achter het oor.

Om te bepalen wat er met Thor moest gebeuren, werden experts aangezocht om het gedrag van de amper 1 jaar oude hond onder de loep te nemen. En de conclusie is vrij eenduidig, zo blijkt. “De hond zal met honderd procent zekerheid géén spuitje krijgen”, knikt Truiens burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Uit de testen van de therapeut blijkt dat Thor vrij sociaal is. Qua gedrag is er dus niet meteen een probleem. Al zal hij de komende zes maanden wel in het asiel van Sint-Truiden blijven — dat is de maximumperiode dat we hem daar mogen houden. In die tijd zal de hond vaker geobserveerd worden.”

Quote Ik hoop dat alles goed komt met die jongen, want het is mijn schuld dat hij nu zo aan zijn zomervakan­tie moet beginnen Baasje van Thor

“Goed dat hij geen spuitje krijgt”, reageert de familie van het slachtoffertje kort. “Maar ze zouden hem voortaan toch best uit de buurt van kleine kinderen houden.” Het jongetje dat door Thor gebeten werd, is intussen alweer enkele dagen thuis, maar heeft het zeer moeilijk. Hij is angstig en wordt ’s nachts meermaals huilend wakker. De pijn zou ook nog feller geworden zijn, mogelijk door een infectie.

Volledig scherm De hond blijft zes maanden in het asiel. © Karolien Coenen

Het baasje van Thor is intussen opgelucht, maar zit ook met een stevig schuldgevoel. “Ik kan ook niet verklaren wat er plots gebeurd is”, vertelt hij. “Thor is een jonge hond — in mei is hij pas één jaar geworden. Hij is als een zoon voor mij... Ik wilde mijn dikke vriend die dag goedbedoeld in het water op de Groenmarkt laten spelen, geen idee hoe dit héél jammere ongeval kon gebeuren. Maar inderdaad, ik geef mijn fout toe. Ik had Thor moeten aanlijnen. Ik hoop dat alles goed komt met die jongen, want het is mijn schuld dat hij nu zo aan zijn zomervakantie moet beginnen. Natuurlijk voel ik me heel schuldig...”

De kans dat Thor op termijn terug mag keren naar zijn baasje, is niet onbestaande. Maar uit betrouwbare bron vernemen we dat de stad er alles aan wil doen om dat te vermijden. En de komende zes maanden zal het dier dus sowieso in het asiel verblijven.

