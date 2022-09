‘Hoe lang nog Veerle?’: Politieke spanning in Sint-Truiden is te snijden na heisa rond rapport van Comité P en lening van stad aan oud-burgemeester Jef Cleeren

Sint-Truiden Gaf stad illegale lening van 50.000 euro aan oud-burgemees­ter Jef Cleeren?

In Sint-Truiden is commotie ontstaan over een vermeende lening van de stad aan oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V). Dat meldt Het Belang van Limburg. Cleeren overleed vorig jaar, maar zijn weduwe vertelt dat de stad hem in 2017 een lening toestond die hij zou afbetalen door in te leveren op zijn pensioen. Coalitiepartners Open Vld en N-VA willen duidelijkheid over de zaak.

