“Hielden hem vast in onze armen, maar het was te laat”: Ibrahim (12) doodgereden voor woning van eigen familie

Limburg 8% van medewer­kers in Limburgse ondernemin­gen is afwezig door corona: “Dit moet stoppen”

Gemiddeld 8% van de medewerkers in een Limburgse onderneming is momenteel afwezig door een coronabesmetting of een quarantaine. Dat is het hoogste peil sinds de start van de maandelijkse enquêtes van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. In januari van dit jaar bedroeg het gemiddeld aantal afwezigen nog 6%. Normaliter ligt de afwezigheid op 2%.

2 februari