Heem vzw vangt achttien jongeren in gevaarlijke leefsituatie al één jaar op: “Met opbrengst van JEZ! kunnen we hen helpen om waardevolle relaties op te bouwen”

Update Bestuurder (22) overleden bij botsing met vuilniswa­gen, politie probeerde hem nog te stoppen

Op de Genkersteenweg in Hasselt is vanochtend een ongeval gebeurd. Een wagen reed er tegen een vuilniswagen en de bestuurder van de auto is overleden. De Genkersteenweg werd afgesloten om het incident te onderzoeken. De politie geeft aan dat ze de bestuurder eerder al aan hoge snelheid tegenkwamen.