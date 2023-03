Haspengouwse topchefs komen naar BelOrta Bloesembar voor tweede editie van ‘Culinair in 't Veld’

Dit jaar verhuizen Blanc by Aytems, Bistro Philippe, Coco Pazzo, Hoeve Roosbeek, NOEN en Bistro Zutt naar de BelOrta Bloesembar. “Nieuw is de deelname van Bistro Philippe uit Alken. Zij scoorden 14/20 in de Gault Millau, dus ze hebben hun plaats op de komende editie zeker verdiend.”

De culinaire avonden vinden plaats tussen 1 april en 14 mei en starten steeds om 18u30. Parkeren kan in de Kruisstraat of op het Gemeenteplein in Velm. Shuttles brengen de gasten naar de locatie. Reserveren is verplicht en kan via deze link.