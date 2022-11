Haspengouwse horecazaken slaan handen in elkaar met STVV: “De horecazaak die het meeste supporters op de been brengt, wint bij volgend seizoen zelfs een skybox”

Skybox

The sky(box) is the limiDaarom bundelen de Kanaries de krachten met de horecazaken in Groot-Haspengouw: “Enerzijds leggen we de klanten van onze horecapartners in de watten tijdens een thuiswedstrijd. Anderzijds bekijken we hoe we een lokaal STVV-event in het café zelf kunnen opzetten. We spelen dus een ‘thuis- en een uitwedstrijd’. De cafés die ervoor openstaan, ontvangen ook een STVV-pakket met sjaals, vlaggen en meer. Zo kunnen ze hun zaak geel en blauw kleuren. En de horecazaak die dit seizoen het meeste supporters op de been brengt, wint bij de start van volgend seizoen zelfs een skybox.”