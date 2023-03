Haspengouwse gemeenten bundelen krachten voor magazine vol bloesemtips

Het is nog even wachten, maar in maart beginnen we sowieso weer af te tellen naar die eerste prachtige bloesems in Haspengouw. De lente is op komst en dat zullen de inwoners van de streek geweten hebben. Sinds enkele jaren bundelen de Haspengouwse gemeenten hun krachten om de regio te promoten tijdens de bloesemperiode. Ook dit jaar hebben Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen samengewerkt aan het e-zine ‘Visit Haspengouw’.