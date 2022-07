‘Haspengouw Culinair' keert voor de 24ste keer terug in september

Sint-TruidenDe culinaire liefhebbers in Limburg mogen zich weer verheugen, want op zondag 18 september keert ‘Haspengouw Culinair' terug voor een 24ste editie op de Grote Markt in Sint-Truiden. Nieuwe chefs en restaurants onder wie chef Paolo Pollice bij ‘Stadt van Luijck’ worden dan verwelkomd, maar ook tal van vasten waarden zoals De Gebrande Winning, Hoeve Roosbeek en Bistro Zutt zullen opnieuw op de afspraak zijn.

Een nieuwkomer op het evenement is ‘Bistro Philippe’ uit Alken, die zijn sporen verdiende als traiteur en nu veel lof oogst als chef in zijn eigen restaurant dat ook behoort tot de lijst van ‘Jeunes Restaurateurs’ (JRE). Voor Ziggy Vandemeulebroeke is het evenement niet nieuw, maar hij doopte ‘Den Ambacht’ om tot ‘Bar Crevette’. Ook chef Ayt Ems nam al eerder deel met zijn restaurant ‘Blanc’ in de Diesterstraat, maar intussen opende hij ook ‘Bleu’ op de Groenmarkt.

Volledig scherm Archiefbeeld van Haspengouw Culinair. © Haspengouw Culinair

Ambassadeur

‘Bistro Zutt’, ‘Coco Pazzo’, ‘Hoeve Roosbeek’, ‘De Gebrande Winning’ en grillrestaurant ‘Os’ in samenwerking met ‘Bake Away’ zullen ook weer van de partij zijn. Naast in totaal negen Haspengouwse Chefs, gaat Pascal Vossius als bezieler van het evenement vanaf dit jaar ook op zoek naar een chef van buiten Haspengouw die het evenement ook in zijn regio zal promoten als ambassadeur. Wie dit zal worden, is nog een verrassing.

“Nieuw dit jaar is dat het evenement georganiseerd wordt door de pas opgerichte vzw Cosmowing, waarmee zeven ondernemers samen een hommage brengen aan het gelijknamig kunstwerk van Koen Vanmechelen op de Groenmarkt. Dit idee brengen we met onze vzw in de praktijk door met Haspengouw Culinair een evenement te organiseren waarvan we de opbrengst schenken aan een lokaal sociaal project”, aldus voorzitter Luc Heylands.