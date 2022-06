Grondwater uit bouwwerven gebruiken voor Truiense landbouw is nog niet voor morgen: “We volgen Vlaamse regels en adviezen”

“De reden is eenvoudig”, zegt schepen van Leefmilieu Nina Kvikvinia (N-VA). “In theorie staan we volledig achter het hergebruik van grondwater dat bij bouwwerven opgepompt wordt. Maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar. We volgen in Sint-Truiden de regelgeving die door Vlaanderen opgesteld is en proberen dus zoveel mogelijk grondwater opnieuw de grond in te krijgen. Als dat niet lukt, kiezen we voor naburige waterlopen en in het ergste geval verdwijnt het water in de riolering.”