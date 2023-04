Gratis Parkiesconcerten komen deze zomer zeven keer naar Sint-Truiden

Wielrennen beloften Milan Paulus trekt na opwarmer in Taiwan naar de Volta Limburg Classic: “Interes­san­te test met het oog op de heuvelklas­sie­kers”

Milan Paulus begint zaterdag aan zijn tiende koersdag van 2023. De Truienaar staat aan de start van de Volta Limburg Classic waar Lotto Dstny de laagste startnummers kreeg omdat Arnaud De Lie er vorig jaar won. De Waal is er niet bij in Eijsden, maar wel twee Limburgers: Milan Menten en Milan Paulus. Voor Paulus is het na Gent-Wevelgem en Brustem nog maar de derde wedstrijd in eigen land. “Ik ben inderdaad laat gestart, maar met de Ronde van Taiwan heb ik wel een vijfdaagse achter de rug”, vertelt hij.