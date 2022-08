Gezinnen ontdekken Truiense fruitstreek tijdens belevingswandeling ‘Reuzenland’

De zeven reuzenstoelen die in de zomer van 2021 in het Truiense landschap geplaatst krijgen voortaan een nieuwe dimensie. Op een magische plek tussen de boomgaarden kan jong en oud de reuzen beter leren kennen via anekdotes en opdrachten tijdens ‘Reuzenland’. Door een zware storm zijn ze hun stoelen kwijtgeraakt én zijn ze onzichtbaar geworden. Wie erin slaagt de opdrachten op te lossen, kan de fruitreuzen zien verschijnen in 3D. Nadien spreken enkele rasechte Truienaren de speurders toe in de vorm van enkele betoverende animaties.

Magie

“De fruitreuzen behoren intussen tot het erfgoed van Sint-Truiden. Met de belevingswandeling Reuzenland brengen we de reuzen op een speelse manier onder de aandacht bij jonge generaties. Zo zorgen we ervoor dat ze ‘verder leven’ in de fantasie van kinderen en we kunnen ook ineens het toeristische aanbod voor gezinnen uitbreiden”, vertelt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA). “Naast de Fruitvalleiwandeling en bijhorende speelvogelqueeste, zal Reuzenland omwille van haar magie heel wat gezinnen aantrekken. Aan de hand van een wandelkaart die je gratis kan downloaden via de website www.visitsinttruiden.be kan je meteen op wandel- en zoektocht.”

Volledig scherm Reuzenland wandeling in Sint-Truiden © Stad Sint-Truiden

Op elke reuzenstoel is een QR-code verstopt. Zodra de QR-code gevonden is, kan deze gescand worden met de smartphone. Er verschijnt dan een filmpje van een fruitreus (in 3D) die op of langs de stoel staat en de kinderen toespreekt. De reus vertelt een leuke anekdote over fruit en sluit af met een tip voor alle speurneuzen om de volgende reus te vinden. Op het einde van de wandelroute wacht de kinderen nog een verrassing.

Info

De route is 5,7 km en volledig bewegwijzerd. Het startpunt is Straeten in Bevingen. Voor de kleinsten is er een verkorte route van 2,9 km waarbij ze enkele reuzen kunnen tevoorschijn komen. De wandeling is ook mogelijk met een sportieve buggy en onderweg vind je een aantal picknickbanken. Voor meer informatie over Reuzenland kan je terecht bij Team Toerisme via info.toerisme@sint-truiden.be of op 011 70 18 18. De wandelkaart is te koop bij Toerisme of download een gratis exemplaar via de website visitsinttruiden.be.

Volledig scherm Reuzenland wandeling in Sint-Truiden © Stad Sint-Truiden

Volledig scherm De reuzenstoelen leiden wandelaars door 'Reuzenland'. © Stad Sint-Truiden

Volledig scherm Reuzenland wandeling in Sint-Truiden © Stad Sint-Truiden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.