Gezin van Geneviève (41) opgeschrikt bij uitstappen van trein: “Na deze traumatische ervaring kregen we niet eens onze koffer terug”

Met de trein naar Oostende... Het mag dan wel een vrolijk kinderliedje zijn, voor de Truiense Geneviève (41) eindigde een familietripje naar zee dit weekend in mineur. En daar heeft de trein alles mee te maken. “Mijn moeder was net uitgestapt toen de deuren van de trein al sloten, zonder fluitsignaal of teken van de treinbegeleider. En toen probeerde mijn zoontje onze laatste valies nog te pakken...”, zucht ze.

“Het was een traumatische ervaring”, vertelt Geneviève De Craen na de gebeurtenissen van gisterenavond. Na een deugddoend weekend in Oostende met haar moeder, zus, diens dochtertje van bijna 2 en haar eigen 11-jarige zoon vertrok ze gisterenavond met de trein richting Sint-Truiden. “Om 21u20 kwamen we daar aan en stapten we met ons gezelschap en alle spullen uit. Een heel gedoe met drie koffers en een buggy voor mijn nichtje. De buggy en twee koffers hadden we al uitgeladen en mama stapte als laatste van de trein af toen plots, zonder signaal, de deuren dichtgingen. Mijn zoon zag dat er nog een koffer in de trein stond en stak zijn arm nog snel naar binnen om die te nemen. Gelukkig kon mama nog hem snel achteruit trekken voor er iets veel ergers kon gebeuren. We stonden nog verbouwereerd te kijken naar wat er net gebeurd was, toen de trein al vertrok.”

Genevièves zus belt diezelfde avond nog naar de NMBS om de verloren koffer op te sporen. “Toen kregen we te horen dat die bij de volgende halte, in Hasselt, van de trein zou gehaald worden. Daar zouden we de koffer nadien kunnen gaan ophalen”, vertelt Geneviève. “Mijn man is vanmorgen dus naar het station van Hasselt gereden, maar hij kwam met lege handen terug. ‘Ze kunnen de koffer niet zomaar meegeven’, klonk het. Nu zouden we nog een hoop papierwerk moeten invullen om die spullen terug te krijgen. Ik neem normaal gezien heel vaak de trein, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het voorval van gisteren was traumatisch. Ik heb er niet van geslapen.”

Fluitsignaal

Bij de NMBS zelf bevestigt woordvoerder Dimitri Temmerman dat er altijd een treinbegeleider op het perron moet staan wanneer de reizigers afstappen. “Wanneer de deuren sluiten en de trein gaat vertrekken, moet die persoon ook altijd een duidelijk signaal geven”, klinkt het. “Wat er gisteren in Sint-Truiden precies gebeurd is, is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Stond de treinbegeleider niet op het perron en kon die daardoor niet zien dat er nog mensen aan het uitstappen waren? Of heeft de familie het fluitsignaal niet duidelijk gehoord? Dat is moeilijk te zeggen.”

De koffer krijgt de familie volgens de NMBS wel nog terug. “Jaarlijks komen we duizenden koffers tegen die verloren geraken op de trein. Aan de eigenaar roepen we altijd op om melding te doen van zo’n verloren voorwerp via de website waarna de gevonden voorwerpen aan de dossiers gelinkt worden. Zeven dagen houden we die spullen bij in een van onze stations. Daarna gaan ze naar een depot waar je je verloren voorwerp kan ophalen.”

