Infosessie voor Tongenaren over vernieu­wing van Maastrich­ter­steen­weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tongeren organiseren een digitale infosessie over de vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79). Vanaf de Jaminéstraat richting de Viséweg (N618) krijgt de steenweg over zo’n twee kilometer een nieuw uitzicht. Het projectteam geeft tijdens de infosessie meer uitleg over de werken, fasering en maatregelen.