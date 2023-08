24 maanden cel voor inbrekers­ben­de: “Woningin­bra­ken leiden tot een groot onveilig­heids­ge­voel”

Drie mannen van Turkse afkomst werden vanmorgen door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot celstraffen van 24 maanden en geldboetes van 1.200 euro. Het trio pleegde in de zomer van 2022 verschillende diefstallen met braak in Diest en ook een resem aan pogingen tot diefstal met geweld in Maasmechelen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Beringen. “De bewoners dragen de gevolgen van een dergelijke uitermate negatieve ervaring nog zeer lang mee in hun verdere leven.”