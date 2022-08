Genieten van gastronomisch zes-gangenmenu kan binnenkort onder sterrenhemel aan Kasteel van Duras

Sint-TruidenZin in een gastronomisch zes-gangendiner onder een adembenemende sterrenhemel? Het kan binnenkort aan het Kasteel van Duras in Sint-Truiden want van 2 tot 25 september strijkt ‘Under The Stars’ er neer met chef Karel Knockaert achter het fornuis.

‘Under The Stars’ ontstond in juli 2020 als antwoord op de eerste lockdown. Het ‘dineren in bubbel’ bleek een schot in de roos en trok langs verschillende exclusieve locaties in België. Ook Sint-Truiden passeerde al de revue, en nu, twee jaar later wordt er opnieuw gekozen voor de Haspengouwse hoofdstad.

Volledig scherm Dineren 'Under The Stars' aan Kasteel van Duras © Under The Stars

“De terugkeer naar het Kasteel van Duras, was puur een kwestie van “wanneer”, vertelt Kristof, zaakvoerder van het evenementenbureau Rawberry Group. “Na onze eerste passage in 2020 wisten we meteen dat het geen afscheid was. Onze domes met het kasteel op de achtergrond, dat was één en al magie. Daarbovenop zorgen de fijne samenwerking met de Graaf en de Gravin én niet te vergeten de ubersympathieke conciërge Willy, dat we hier met plezier terugkomen.”

Outdoor cooking

Verwacht je opnieuw aan bourgondische verwennerij van niemand minder dan Karel Knockaert die in 2017 het tv-programma ‘Mijn Pop-up Restaurant’ won. Voor Under The Stars verlegt hij de grenzen van outdoor cooking en verrast hij de gasten met een uitgebreid zes-gangen diner.

Bezoekers kunnen kiezen uit twee type domes: de tien ‘Souls Connect Domes’ zijn er om met familie, vrienden of collega’s te dineren en bieden plaats aan vier tot zes personen. Wie zijn of haar partner wil verrassen, kan kiezen voor de drie exclusieve ‘Lovers Connect Domes’ voor twee personen.

De prijzen voor de het Golden Star 6-gangen diner starten vanaf €129 per persoon. Reserveren doe je online via de website www.underthestars.be.

