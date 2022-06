Geniet tijdens de Zomeravonden van cultuur onder de Abdijtoren

Landen Landen meet schade op na enorme regenval: “Alle apparaten in de kelder zijn stuk, we hebben geen warm water meer en we hópen dat een van onze twee wagens het nog doet”

Landen werd zondag getroffen door extreem hevige regenval. Plaatselijk viel soms meer dan 80 liter per vierkante meter. Twee dagen later is het water dan wel weggetrokken en is op héél wat plaatsen modder geruimd, her en der is echter nog heel wat poetswerk nodig.

7 juni