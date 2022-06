Gemeenteraadslid rijdt fietser aan op Tiensesteenweg: samen ijveren ze voor veiligere verkeerssituatie

Sint-TruidenBegin juni reed gemeenteraadslid van oppositiepartij Vooruit Eddy El Herbouti in het centrum van Sint-Truiden een fietser aan. Rohnny Wouters kwam met zijn e-bike het kruispunt van de Tiensestenweg met de Ziekerenweg opgereden toen El Herbouti hem frontaal aanreed. “Tijdens het wachten op de politie beseften we pas hoe gevaarlijk de situatie daar is”, vertelt Eddy. “Ik breng deze situatie volgende week op de gemeenteraad.”

“Ik kwam van Stayen en reed op de Tiensesteenweg om aan het kruispunt met de Ziekerenweg het centrum in te rijden”, vertelt Eddy. “Na eerst naar rechts te kijken of er geen auto’s of fietsers aankwamen, sloeg ik links in en toen gebeurde het. Ik had de fietser op zijn e-bike niet gezien en we reden frontaal op elkaar. Rohnny rolde zelfs over de motorkap. Volledig in paniek stapte ik uit om te kijken hoe erg de schade was.”

Hoewel fietser Rohnny Wouters tegen vrij hoge snelheid de straat uit gereden kwam, bleek de schade goed mee te vallen. “Ik rij ook nog met de motor en heb zo juist leren vallen. Gelukkig maar, of de situatie had er misschien wel anders uit gezien”, klinkt het. “Maar ik neem Eddy niets kwalijk. Alle autobestuurders rijden op die plek over de fietssuggestiestrook waardoor er maar weinig plaats overblijft voor fietsers.”

Smalle rijbaan

“Ik had er inderdaad echt geen fietser verwacht”, reageert Eddy. “Ik was in fout, maar Rohnny en ik zijn het er over eens dat het een gevaarlijk punt is. Enkele dagen na onze aanrijding, botste een lijnbus op dezelfde plaats nog tegen een auto. De rijbaan is er veel te smal en moet aangepakt worden.”

De Vooruit-fractie belooft het punt volgende week maandag aan te kaarten op de Truiense gemeenteraad.

Volledig scherm Op deze plek vond begin juni een ongeval plaats. © RV

