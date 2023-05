Gemeenteraadslid Carl Nijssens wil voortaan elke zaterdag gratis ondergronds parkeren in Sint-Truiden

Jeugdop­bouw­werk Landen en dienst welzijn organise­ren sensibili­se­ren­de actie ‘Let’s talk about the rainbow’

Op 17 mei is het de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op verschillende plaatsen in de wereld en in België wordt de regenboogvlag gehesen, hét symbool voor de LGBTQIA+- gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid. Jeugdopbouwwerk Landen en dienst welzijn organiseerden een sensibiliserende actie ‘Let’s talk about the rainbow’ in de Landense middelbare scholen. Tijdens de middagpauze gingen ze in dialoog met de jongeren.