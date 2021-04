Geen vakbondsactie, maar minuut applaus in Colruyt Sint-Truiden na zoveelste geval van ‘corona-agressie’

Geen vakbondsactie aan het Colruytfiliaal zoals gisteren aangekondigd, maar een welverdiend applaus in de Colruyt in Sint-Truiden vanochtend. Nochtans werd er woensdag opgeroepen tot een symbolische staking van enkele minuten na een zoveelste geval van ‘corona-agressie’. Daar werd gisteren een klant immers erg agressief toen een onthaalmedewerkster hem erop wees dat hij even moest wachten tot zijn winkelkar ontsmet was. Daarop werd de man kwaad en reed hij eerst met zijn kar tegen de benen van de vrouw. Alsof dat nog niet genoeg was, wachtte hij een ander personeelslid buiten aan de winkel op en bekogelde hij diens wagen met stenen. Toen het slachtoffer uitstapte, kreeg die ook nog eens een vuist in het gezicht, met een hersenschudding als resultaat. Het personeel en de christelijke vakbond ACV Puls reageerden woest en zijn het respectloze gedrag van sommige mensen grondig beu. “Al anderhalf jaar staan we in de frontlinie, net zoals het ziekenhuispersoneel. Maar terwijl zij applaus krijgen, worden wij uitgescholden, bespuwd en geslagen.”