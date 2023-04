Fruittelers op hun hoede voor nieuwe schadelijke Aziatische schildwants

Nocturne Bloesemwan­de­ling

Binnenkort staan de fruitgaarden in bloei, en wordt het Hageland wederom gehuld in een geurende sfeer van appel-, peren- en kersenbloesems. Een natuurfenomeen dat van deze streek hét wandel- en fietsparadijs bij uitstek maakt gedurende de lente! Ook in Zoutleeuw kan hiervan genoten worden.