‘Fruitige’ woordspelingen op eerste schooldag bij Basisschool De Fruitboom

Zoutleeuw Al fietsend het nieuwe schooljaar in, maar: vermijd de werken in centrum!

Het is weer zover: de start van het nieuwe schooljaar. Zoutleeuw roept wel op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te gaan aangezien het met de auto een pak moeilijker is om er te geraken door de werken in het centrum.

30 augustus