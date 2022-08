Freinetschool Nachtegaai zou morgen eerste leerlingen verwelkomen, maar mist schooljaar 2022-2023 op een haar na: “Vooral de kindjes vinden het jammer, ze hadden zó uitgekeken naar hun nieuwe school”

Het verhaal van Nachtegaai begon ongeveer een jaar geleden met een droom en een prachtig pand dat te koop stond. “De oude muziekschool in de Leopold II-straat, midden in het centrum van Sint-Truiden", klinkt het. “Dat was de droom om onze visie in uit te werken.” Een team van vier ervaren leerkrachten met één gezamenlijk idee, besloot om een bod uit te brengen. “Dat bod werd aanvaard en we konden aan de slag. En zo kwam Nachtegaai stap voor stap tot leven.”

Er werden stevige verbouwingswerken gestart om het gebouw om te toveren in een school. Ideeën werden verzameld, de visie werd uitgewerkt en geïnteresseerden werden opgetrommeld. “Dat ging eigenlijk vrij vlot”, gaat Goedele verder. “We zijn een team van ervaren leerkrachten die het project trekken en het klikt gewoon tussen ons. We willen een buurtschool, midden in de stad, waar we een mooie mix van de Truiense samenleving kunnen zien en waar kinderen serieus genomen en gehoord worden. Onze school opstarten doen we dus niet uit het niks. De basis was er al altijd.”

Volledig scherm De oude muziekschool wordt volgend jaar een school. © Karolien Coenen

Plan B

En toch werden de plannen om op 1 september de deuren te openen, opgeborgen tot volgend jaar. “Een samenloop van omstandigheden, hoor je vaak, maar dat was ook hier het geval. De verbouwingen liepen wat vertraging op waardoor we geïnteresseerde ouders nog in een bouwwerf moesten verwelkomen. We merkten dat sommigen daardoor een beetje afgeschrikt waren. In het begin van de zomer hadden we de ingeschreven leerlingen en het personeel al aangeraden om toch maar een plan B te voorzien. We moesten de kaap van 37 inschrijvingen halen om als gesubsidieerde school te mogen openen en vreesden er al voor...”

Maar dat was buiten de enthousiaste ouders gerekend. “Zij hebben echt alles op alles gezet om dat aantal toch maar te halen. En we dachten allemaal ‘als het lukt, springen we gewoon’. Intussen ken je de afloop al. We hebben het niet gehaald, maar dat warme team van ouders dat achter ons staat, hebben we in de plaats gekregen. Niemand is daardoor echt somber over de uitgestelde opening. Alleen voor de kindjes vind ik het wel heel jammer. Die hadden zo uitgekeken naar hun nieuwe school.”

Leven

Het duurt nog een jaar voor de oude muziekschool effectief een school wordt, al zal het gebouw wel al tot leven komen. “Er zijn een aantal organisaties die hier terecht kunnen met hun activiteiten. Zo zal The Music Cave muzieklessen en -kampen organiseren, enkele kunstenaars huren een atelier in ons gebouw en er zitten misschien nog yogalessen aan te komen. Bovendien gaan we de komende tijd goed kunnen gebruiken om onze verbouwing piekfijn af te werken en hier en daar nog wat meer in te zetten op duurzaamheid. En ten slotte staat er elke maand een beleefdag van de school op de planning. Zo leren we elkaar en de buurt nog wat beter kennen en blijft Nachtegaai in leven.”

Volledig scherm Goedele Vertessen moet nog een jaartje wachten voor Nachtegaai effectief de deuren opent, al zal er ook dit schooljaar al heel wat leven zijn in het gebouw. © Karolien Coenen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.