Filmden agenten transgender die zich bevredigt in Truiense politiecel? Parket beveelt onderzoek

Voetbal eerste provinciale Alain Peetermans en Zepperen-Brustem starten laatste fase van de voorberei­ding: “Constante prestaties neerzetten om zo hoog mogelijk te finishen”

10:06 Wanneer we bij de trainers in eerste provinciale informeerden naar mogelijke titelkandidaten, werd Zepperen-Brustem veelvuldig genoemd. Trainer Alain Peetermans wil die favorietenrol zeker niet ontkennen, maar schuift zelf Schoonbeek-Beverst en Torpedo Hasselt naar voor als de te kloppen ploegen. “Op papier hebben we een team dat in de top vijf kan meedraaien”, zegt Peetermans. “We hebben in het tussenseizoen de groep in de breedte aangevuld en komen sterker voor de dag dan vorig jaar. Maar een titel of promotie krijg je niet op bestelling.”