Fietslogo’s moeten Herestraat veiliger maken voor zwakke weggebruiker na dodelijk ongeval met voetganger

In januari was fervent wandelaar Dirk De Man (61) bezig aan een fikse tocht toen hij in de Herestraat gegrepen werd door een wagen die bezig was aan een inhaalmanoeuvre. De auto raakte hem langs achter waarop hij de gracht in werd geslingerd en vermoedelijk op slag dood was. Het zware ongeval liet niemand in Duras en omstreken onberoerd want de Herestraat is volgens buurtbewoners al jaren onveilig. Er zijn geen fiets- of voetpaden en automobilisten rijden er vaak te snel.