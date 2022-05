Festival Dance Republik op vliegbasis Brustem afgelast door tegenvallende ticketverkoop

Pat Krimson, Robert Abigail en Nico Parisi, drie podia en de idyllische setting in Brustem konden niet genoeg bekoren om massaal tickets te kopen voor Dance Republik. “Het evenement heeft nooit aangeslagen zoals dat gekund had in deze vorm en op deze grandioze locatie", klinkt het bij de organisatie. Iedereen die al tickets gekocht had voor Dance Republik, wordt deze week nog terugbetaald via tiqs.com.