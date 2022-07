Expo toont meer dan 3.5000 devotieprentjes

Hasselt Vrijstel­ling bij het aanwerven van eerste werknemer creëert 4.658 jobs in Limburg

De sociale maatregel die zelfstandigen toelaat om een eerste arbeider of bediende aan te weven zonder werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid te betalen, is belangrijk voor de Limburgse economie en jobcreatie. Dat blijkt uit RSZ-cijfers die UNIZO Limburg en CD&V-Kamerlid Steven Matheï (CD&V) bestudeerden. In Limburg gaat dit sinds de invoering van de maatregel in 2016 over 4.658 jobs.

