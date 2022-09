Expo rond Belgische topkunstenaar Masereel in Sint-Truiden: “Zijn weduwe schonk een unieke collectie aan de provincie Limburg”

Sint-TruidenDe Belgische kunstenaar Frans Masereel is 50 jaar overleden, en Limburg pakt daarom uit met een expo in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Geen toeval, want de weduwe van Masereel schonk zijn collectie aan de provincie. “Masereel wordt beschouwd als een van de belangrijkste grafische kunstenaars uit de twintigste eeuw”, weet gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld).

De afdeling Erfgoed van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed houdt momenteel een expo over Masereel, en nam curatoren Herman Maes en Marc Milissen onder de arm. “Masereel is zonder twijfel één van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw", weet Igor Philtjens. “Hij vindt met recht en reden internationale weerklank. Ik ben dan ook verheugd om vijftig jaar na zijn overlijden deze werken te exposeren in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Hier gaan ze de interactie aan met de imposante historische muurschilderingen en de werken van hedendaagse kunstenaars Caroline Coolen, Tom Liekens en Camille Dufour”.

Masereel werd geboren in Blankenberge, vertoefde lang in het Gentse om nadien vooral in Parijs en Zuid-Frankrijk actief te zijn. De Limburgse link is eerder zoek, tot in 1972. “Dat jaar had de toenmalige gouverneur Louis Roppe een ambitieus plan: hij wilde de Oude Stad in het Openluchtmuseum Bokrijk omtoveren tot een echte kunstenaarsstad. Verschillende kunstenaarslegaten kwamen er samen.”

Volledig scherm Igor Philtjens (midden) met uiterst links en rechts curatoren Herman Maes en Marc Milissen. Centraal kunstenaars Caroline Coolen, Tom Liekens en Camille Dufour die ook werken tonen op de expo. © RV

Laure Malclès, de weduwe van Masereel, stelde in 1976 een selectie uit zijn omvangrijk werk ter beschikking van de provincie Limburg om te gebruiken in Bokrijk. “Zijn expo kreeg een plek in het statige herenhuis ‘De Dry Mollen’. Een jaar voor haar dood in 1981 zette ze die bruikleen om in een officieel legaat. Sindsdien beschikt de provincie over een belangrijke Masereelcollectie: hout- en linosneden, geïllustreerde boeken, tekeningen, aquarellen en schilderijen, maar evengoed meubilair en werkmateriaal uit zijn atelier.”

Volledig scherm De werken van Frans Masereel getoond in Sint-Truiden. © RV

Frans Masereel was een maatschappijkritische observator die de actuele evoluties registreerde. Zijn oeuvre kenmerkt zich door een constante dualiteit: hij tekent grootsteden vol wolkenkrabbers en fabrieksschoorstenen, maar evengoed natuurtaferelen en naakte vrouwen. In 1939 werkte hij zelfs mee aan Franse anti-nazistische pamfletten en tekende hij vaker als cartoonist voor pacifistische dagbladen.

De expo loopt in de begijnhofkerk van Sint-Truiden tot en met 30 oktober en is dagelijks gratis te bezoeken van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17 uur. Indien je een begeleid bezoek wil brengen, kan je steeds contact opnemen met de afdeling Erfgoed.

Volledig scherm De werken van Frans Masereel getoond in Sint-Truiden. © RV

Volledig scherm De werken van Frans Masereel getoond in Sint-Truiden. © RV

Volledig scherm De werken van Frans Masereel getoond in Sint-Truiden. © RV

