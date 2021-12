Ere-burgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren op 87-jarige leeftijd overleden

Sint-TruidenAfgelopen kerstnacht is Jef Cleeren op 87-jarige leeftijd overleden. Hij verbleef in het woonzorgcentrum Villa Rosa. Cleeren was een bekend figuur in Zuid-Limburg. Hij was burgemeester van Sint-Truiden tussen 1977-1994 en droeg tegenwoordig de titel van ‘ere-burgemeester’. Ook bij voetbalclub STVV was hij jarenlang actief.

Jef Cleeren was in zijn jonge jaren vaak bezig met sport en jongeren en zou uiteindelijk steeds meer de richting van de politiek ingaan. Geen verrassing, want al op jonge leeftijd had hij de kunst van het onderhandelen begrepen. Hij was amper 18 jaar toen hij regelde dat zijn vader in plaats van 16 uur nog maar 8 uur per dag moest werken. Voor zijn politieke carrière was hij ook een tijd lang studiemeester in het Technicum.

Stemmenkanon

Cleeren werd vervolgens al in 1971 lid van de gemeenteraad en provincieraad en zou zes jaar later bij CVP (het vroegere CD&V) zijn partijgenoot Firmit Aerts opvolgen als burgervader van de stad. In 1994 werd hij als burgemeester opgevolgd door Ludwig Vandenhove. In 2013 werd hij verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad, wat hij nog tot 2017 zou blijven doen. Het afgelopen jaar werd hij nog gehuldigd omdat hij vijftig jaar lid was van de gemeenteraad. Al die jaren bleef hij zeer populair en stond hij gekend als ‘stemmenkanon’.

Ook in de voetbalwereld was Jef een graag gezien figuur. In de jaren zestig stond hij gekend als rechterhand van de legendarische trainer Raymond Goethals. Later kreeg hij de titel van erevoorzitter van de club. Hij beleefde er de gouden jaren van de club, toen STVV onder meer vice-kampioen werd en speler Lon Polleunis de Gouden Schoen won. Jef was altijd te vinden op Stayen en ontfermde zich over de vele jeugdspelers. Veel jonge voetballers kregen van hem een flesje water of een blikje cola toegestopt. Thuiswedstrijden miste hij nauwelijks.

Volledig scherm Jef Cleeren in de halve finales van de beker in 2003 met speler Danny Boffin. © NICO VEREECKEN / PHOTONEWS

Verlies van vrouw en zoon

Op persoonlijk vlak beleefde Cleeren heel wat zware tegenslagen. Hij verloor al op jonge leeftijd zijn eerste vrouw Gaby. In 2014 moest hij ook nog afscheid nemen van zijn enige zoon Trudo, die op 56-jarige leeftijd plots overleed aan een hartstilstand. Het was een overlijden dat de hele stad Sint-Truiden in rouw onderdompelde.

Getrouwd op 84-jarige leeftijd

Gelukkig vond Cleeren opnieuw de liefde. Eind 2018 stapte Cleeren op 84-jarige leeftijd nog in het huwelijksbootje met zijn 21 jaar jongere vriendin Nicole Rekoms. Tal van bekende inwoners, onder wie Gouden Schoen Lon Polleunis, woonden de plechtigheid in het stadhuis bij. Hij was zichtbaar geëmotioneerd en vertelde tegen de fotografen dat het wel eens de laatste foto’s zouden kunnen zijn voor hij stierf. De afgelopen jaren werd hij zwaar ziek. Uiteindelijk werd een terminale kanker bij hem vastgesteld. Het was altijd zijn vraag om te sterven met zicht op het Speelhof. Vorige week werd hij nog even opgenomen in het Sint-Trudo Ziekenhuis, maar uiteindelijk ging hij zoals hij dat zelf had gewild. Zijn immense populariteit blijkt nog maar eens uit de vele steunberichten die momenteel binnenstromen.

Volledig scherm Oud Burgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren is vannacht overleden. Op 22 december 2018 trad hij nog in het huwelijk © Mine Dalemans