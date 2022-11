En de prijs voor schattigste Rode Duivels-supporter gaat naar... de vijfjarige Quicca!

Landen Opruimen van verwelkte bloemstuk­ken op de begraaf­plaat­sen

Traditiegetrouw brengen vele mensen rond Allerheiligen een bezoekje aan hun overleden familieleden of geliefden op het kerkhof. In de weken voor Allerheiligen werd door de stadsdiensten extra aandacht besteed aan het onderhoud van onze begraafplaatsen. Vanaf begin december staan deze diensten ook in voor het opruimen van verwelkte bloemstukken op de begraafplaatsen. Porseleinen of stenen potten blijven uiteraard staan. Voor de mensen is het niet altijd duidelijk of een bloemstuk mag weggegooid worden, denk maar aan houten kransen, houten onderstellen of bloemstukken gemaakt van natuurlijke materialen. Heb jij een bloemstuk neergelegd dat je zeker wil behouden, dan raden we je aan om dit weg te halen vóór 5 december. Zo ben je er zeker van dat het niet wordt weggenomen door onze diensten en kan je het achteraf terugplaatsen.

