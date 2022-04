Eindelijk opnieuw gezegende bloesems in Sint-Truiden: “Een onvergetelijke editie van ons feest”

Het mooie weer zat er wellicht voor iets tussen, maar de gezellige drukte aan het kerkje van Guvelingen had vooral met de traditionele bloesemzegening te maken. Na twee jaar afwezigheid werd het jaarlijkse Bloesemfeest dit jaar in een nieuw jasje gestoken met tal van nieuwe activiteiten. Het stadsbestuur sloeg de handen in elkaar met de Truiense Fietsersbond om samen enkele nieuwe fietsroutes uit te stippelen door het bloesemlandschap met een terrasje en een picknick in Natuurpunt. De fietsroutes kunnen nog tot eind mei afgelegd worden.

Het nieuwe picknickfestival, waarvoor geïnteresseerden op voorhand een picknickpakket vol streekgebonden lekkers konden reserveren bij Toerisme Sint-Truiden, werd een groot succes. “Ontbijten of lunchen tussen de bloesems maakten er een onvergetelijke dag van”, vertelt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA). “Kinderen hingen hun wensen op versierde bloesembloemen in de boom, die nadien gezegend werd. En achteraf konden jonge fietsers hun fietsen, steps en zelfs buggy’s omtoveren tot een echt rijdend kunstwerk.”

75 jaar Toerisme Sint-Truiden

Ten slotte was ook de Bòddelkèèr van de partij die met hun straattheater in Truiens dialect een vaste waarde zijn in de stad. “Zij brachten hun speciale voorstelling ter ere van de 75ste verjaardag van onze toeristische dienst", gaat Kvikvinia verder. “Die verjaardag zullen we bovendien uitgebreid vieren op zondag 5 juni. De voorbereidingen van dat feest staan volop in de steigers: de Trudopasmonumenten worden gratis opengesteld, er komt een prachtig houttapijt op het Abdijplein en op de Groenmarkt worden er 75 gratis taarten aangesneden. Bovendien zullen onze Fruitreuzen Conférence en Jonagold hun huwelijksgeloften vernieuwen tijdens een schitterend spektakel. Het spreekt voor zich dat ook de Bòddelkèèr weer van de partij zal zijn met haar voorstelling in onvervalst Truiens dialect.”